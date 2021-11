Maringá Encantada 2021 divulga programação completa

A Prefeitura de Maringá anunciou na tarde desta quinta-feira (4) a programação do Maringá Encantada 2021. Agenda entre 27 de novembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022 segue protocolos de prevenção ao coronavirus e é uma preparação para retomar o formato de grande evento no Natal de 2022.

O secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordiolli, fez a apresentação para equipes das secretarias municipais, na Sala de Reuniões do Paço Municipal.

A abertura será no dia 27 de novembro com acendimento das árvores gigantes, acendimento das luzes da decoração natalina nas ruas e apresentação do espetáculo Vida, Paixão e Ressurreição de Cristo pela Associação Lírius. Outras atrações estarão espalhadas em diferentes bairros da cidade.





A programação vai incluir a agenda de espetáculos da Secretaria de Cultura, como o projeto "Arte nos Parques e Praças", com apresentações em espaços públicos; a Virada Cultural em formato on-line; o Cinema a Céu Aberto, entre outros que serão divulgados em breve.

A cidade também ganha, em 2021, o Festival Maringá Encantada Gastronômica. Os estabelecimentos que tiverem interesse em participar devem se inscrever até o dia 15 de novembro. Cada restaurante participante ofertará um prato com preço fixo de R$ 49,90. Mais informações (44) 99940-0888.





Agenda





• Dia 27 de novembro - Abertura

- 20h - Apresentação do espetáculo “Vida, Paixão e Ressurreição de Cristo”, pela Associação Lírius, na praça da Catedral

- Acendimento das luzes das principais vias da cidade;

- Acendimento das árvores de Natal gigantes na praça da Catedral, praça de Todos os Santos, praça Souza Naves e praça Reinaldo Guanaes Bitencourt Filho. Com Feira de Food Trucks;

- Feira do Artesanato, Feira da Associação Gastronômica de Maringá (Agasmar), ambulantes, cadastro caseiro, Pedritos Park, na praça Renato Celidônio (diariamente até o dia 9 de janeiro de 2022)

- Saída do trenzinho do Provopar e da jardineira do ponto de ônibus, na praça Renato Celidônio (diariamente até o dia 9 de janeiro de 2022)





• Entre 26 de novembro e 20 de dezembro

Festival Maringá Encantada Gastronômica. Concurso com pratos com tema natalino;





• Entre 3 de dezembro e 10 de janeiro de 2022

Natal no Parque do Japão





• Dia 6 de dezembro

Inauguração do presépio gigante, da Associação Lírius, na praça da Catedral





• Entre 20 e 22 de dezembro

Apresentação do Auto de Natal, pela Associação Lírius, na praça da Catedral

• Dia 10 de janeiro de 2022

Encerramento da programação de Natal