Maringá oferta cerca de 134 vagas de emprego para pessoas com deficiência

O Dia de Empregar oferta vagas de emprego para pessoas com deficiência nesta sexta-feira (17) em Maringá (Noroeste). Até a manhã desta quarta (15), são 134 oportunidades ofertadas por 18 empresas. Os interessados têm até às 17h desta quarta (15) para se cadastrar e participar de entrevistas e encaminhamentos no dia do evento.

É necessário ir até a Agência do Trabalhador munido de Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Até então há 45 trabalhadores cadastrados. Como a Kawani Yuri, 24 anos, que foi se inscrever. Ela busca uma vaga de empacotadora. “Já consegui emprego outra vez aqui na Agência do Trabalhador e estou confiante que conseguirei agora de novo”, disse a trabalhadora, que tem pequeno deficit intelectual.







Essa é a quinta edição do Dia de Empregar realizada pela Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar de Maringá. O evento conta com apoio na divulgação do Conselho da Pessoa com Deficiência, o setor de Paradesporto da Secretaria de Esportes de Maringá e o Propae (Programa Multidisciplinar de Pesquisa e Apoio à Pessoa com Deficiência e Necessidades Educativas Especiais), da UEM (Universidade Estadual de Maringá). (Propae, da UEM).

Durante o evento, haverá intérpretes de Libras numa parceria da Agência do Trabalhador com a Diretoria de Capacitação da Prefeitura e com a Asumar (Associação dos Surdos de Maringá).





Informações podem ser obtidas através dos telefones (44) 3309-5000, 3309-5008 ou 3309-5013, entre 8h e 17h, ou pelo e-mail [email protected]





A Agência do Trabalhador fica na avenida João Paulino Vieira Filho, 917, centro.