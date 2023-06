Motorista de Londrina se fere ao capotar carro na PR-218 em Ribeirão do Pinhal

Um motorista se feriu ao capotar carro na PR-218 em Ribeirão do Pinhal (Norte Pioneiro) na madrugada deste sábado (17).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta da 1h, no km 99 da rodovia. O Fiat Uno Mille de placa de Londrina trafegava sentido Nova Fátima a Ribeirão do Pinhal quando capotou à margem direita da via.





O condutor, 21, com ferimentos, foi encaminhado ao Hospital de Ribeirão do Pinhal.