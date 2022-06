Motorista morre em colisão frontal de carro e caminhão na PR-431 em Jacarezinho

Uma motorista de 31 anos morreu em uma colisão frontal de um carro e um caminhão na tarde de sexta-feira (17) na PR-431 em Jacarezinho (Norte Pioneiro).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 15h, no km 39 da rodovia. Os policiais apuraram que o Volkswagen Gol de placa de Santa Cruz do Rio Pardo-SP seguia de Jacarezinho a Cambará e o VW/17.180 de Mandaguaçu (região metropolitana de Maringá), no sentido oposto. Com a batida, a condutora do carro, que era inabilitada, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho.

O homem que guiava o caminhão, 56, não se feriu e passou por teste de etilômetro com resultado 0,00 mg/l.