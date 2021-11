Mulher morre em acidente com dois carros na PRC-158 em Campo Mourão

Uma colisão de dois carros deixou cinco feridos e uma mulher em óbito na noite de sábado (13) na PRC-158 em Campo Mourão (Centro-Oeste).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 22h, no km 216 da rodovia, em um local conhecido como entrada do barreiro das frutas. Conforme a apuração policial, o Chevrolet Tracker de placa de Maringá trafegava no sentido de Cascavel (Oeste) a Maringá (Noroeste) quando colidiu transversalmente contra o Volkswagen Gol, placa de Araruna (Centro-Oeste), que cruzava a pista de rolamento da esquerda para direita.

Três ocupantes do Gol - um homem de 33 anos e duas meninas de 10 e 13 anos, com ferimentos médios, foram socorridos ao hospital Santa Casa de Campo Mourão. Uma mulher, identificada apenas como F.P.M.S., 32, morreu e teve o corpo levado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Campo Mourão.





Um homem de 36 anos e uma mulher de 32, ocupantes da Tracker, ambos com ferimentos leves, foram socorridos para a Central Hospitalar de Clínicas de Campo Mourão.





Depois da colisão, a Tracker ficou na margem direita da rodovia e o Gol na margem esquerda.