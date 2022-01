Ônibus de excursão fica em chamas às margens da PR-323 em Paiçandu

Um incêndio atingiu um ônibus de excursão com 32 passageiros na noite de quinta-feira (13) em Paiçandu, na região metropolitana de Maringá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 22h30, no acostamento da PR-323.

O coletivo seguia de São Paulo a Cianorte (Noroest) e, de acordo com o motorista, o fogo teve início em uma das rodas, que ficou exposta com o veículo em movimento. No total, 32 passageiros foram desembarcados, porém, sem tempo de retirarem seus pertences. Ninguém se feriu.







Ao chegar no local, a guarnição dos bombeiros iniciou o combate ao incêndio, que era alimentado por cerca de 100L de óleo diesel que estavam sob o veículo, dificultando a extinção das chamas.

Os recursos deslocados para a ocorrência foram dois caminhões de combate a incêndio e resgate (2 ABTRs), uma carreta para apoio de água e uma caminhonete de salvamento, totalizando quatro viaturas. No total, oito bombeiros militares participaram do atendimento.