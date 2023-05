Paraná é o 3º estado que mais desmatou a Mata Atlântica

Presente em todas as regiões do território paranaense, a Mata Atlântica é um dos biomas com maior biodiversidade de espécies da fauna e da flora. Além do Paraná, ela se estende por outros 16 estados, contornando toda a costa leste do Brasil. Apesar de sua beleza, a Mata Atlântica é vítima da atividade humana, vista principalmente através do desmatamento.





De acordo com dados disponibilizados nesta quinta-feira (25) pela 18ª edição do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, uma colaboração entre a SOS Mata Atlântica e o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), entre 2021 e 2022, o Paraná foi o terceiro estado que mais desmatou o bioma, com a derrubada de 2.883 hectares.

Neste sábado (27) é celebrado o Dia Nacional da Mata Atlântica, bioma que, segundo o SOS Mata Atlântica, é lar de 70% da população brasileira. Com 2,3 milhões de hectares de Mata Atlântica, o Paraná concentra hoje apenas 11,8% do bioma originário.





O Paraná é responsável por mais de 14% do desmatamento total da Mata Atlântica, que foi de 20.075 hectares.





Além disso, o Paraná tem quatro municípios entre os 30 que mais tiveram desflorestamento de mata, sendo eles: Reserva do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Pinhão e Bocaiúva do Sul.







