Paraná é reconhecido nacionalmente pela eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis

O Ministério da Saúde entregou certificados de eliminação e selos de boas práticas para a eliminação da transmissão vertical de HIV e/ou sífilis a quatro estados e a 73 municípios brasileiros.





O Paraná alcançou a eliminação da transmissão vertical de HIV e o Selo Bronze em Sífilis. Além do estado, nove municípios paranaenses também foram reconhecidos por algum nível de eliminação. Entre todas as cidades do Brasil, Toledo (Oeste) foi a única que recebeu o certificado de eliminação dupla de HIV e sífilis.



A transmissão vertical ocorre da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou o aleitamento. Para evitar esse tipo de transmissão, as gestantes devem fazer o pré-natal, com todos os testes e cuidados disponíveis no Sistema Único de Saúde, que dispõe de insumos para prevenção, diagnóstico e tratamento, como preservativos, testes rápidos e laboratoriais, fórmula láctea, antibióticos e antirretrovirais.





Confira a lista dos municípios paranaenses com as respectivas certificações relativas à eliminação da transmissão vertical de HIV e/ou sífilis:

Eliminação de HIV e Sífilis: Toledo



Eliminação HIV: Apucarana, Colombo, Almirante Tamandaré e Foz do Iguaçu;

Eliminação HIV e Selo Prata Sífilis: Curitiba

Selo Prata HIV e Selo Prata Sífilis: Arapongas

Selo Prata HIV: Cascavel e São José dos Pinhais





“Este reconhecimento é muito importante para a melhoria da promoção da saúde e o controle do HIV e sífilis de toda população paranaense, principalmente das mulheres e crianças”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“O Paraná é um dos primeiros estados a passar por essa certificação e vamos continuar trabalhando junto aos municípios para diminuir cada vez mais a possibilidade desta transmissão”.





De acordo com a secretária-adjunta da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério, Angelica Espinosa Barbosa Miranda, o Paraná segue sendo protagonista na eliminação vertical do HIV e sífilis.





