No primeiro semestre de 2024 o Brasil exportou 76 toneladas do produto, com o Paraná se mantendo na primeira colocação com 49,4 toneladas (53%) e US$ 222,6 mil de recursos. Em importação, houve apenas a compra de 4 toneladas por São Paulo em 2023, a US$ 12,80 o quilo.

Com objetivo de monitorar e combater incêndios, Paraná usa dados do INPE e da NASA

No ano passado o Brasil exportou cerca de 114 toneladas de produtos dessa categoria, a preço médio de US$ 4,37 o quilo, o que rendeu R$ 638,3 mil. O Paraná liderou, com 62% do total, o que representou 70,3 toneladas. Entraram no estado US$ 307,6 mil.

O bacon faz parte da categoria “barrigas e peitos, entremeados de suíno, salgados, etc.” dentro do Agrostat, plataforma que acompanha o comércio exterior do agronegócio. Pela expressividade na culinária, ele é celebrado em 31 de agosto, Dia Internacional do Bacon.

Paraná é recordista na exportação de bacon em 2023, sendo o segundo colocado em exportações de carne suína. Das 114 toneladas exportadas pelo Brasil, 70,4 toneladas (62%) saíram do estado. Esse é um dos assuntos analisados no Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 31 de agosto a 5 de setembro, preparado pelo Deral (Departamento de Economia Rural).

Com R$ 198 bilhões de renda gerada no campo, o VBP (Valor Bruto da Produção) está centrado na produção de grãos, cereais e proteínas animais e indica a potência econômica do campo nas receitas estaduais.





No caso da fruticultura, considerando as 37 frutas cultivadas e acompanhadas pelo estado, a participação do setor ficou em 1,5%. Em uma superfície de 54,3 mil hectares de pomares foram colhidas 1,4 milhão de toneladas de frutas em 2023, proporcionando valor bruto de R$ 2,9 bilhões.

Sob a perspectiva do VBP por espécie, a laranja, com R$ 752,0 milhões, é a líder, com 26,1% do total, seguida do morango, com 19,1% e R$ 546,4 milhões de valor. A uva (R$ 262,0 milhões), a banana (R$ 213,2 milhões) e a tangerina (R$ 177,4 milhões) participam com 9,1%, 7,4% e 6,2%, respectivamente. Assim estas cinco frutas representam 67,7% do VBP estadual do setor, 78,3% das quantidades colhidas e 73,6% da área cultivada.





“Mesmo com participação diluída na economia rural do estado, a fruticultura se reveste de importância ímpar nas regiões e nos 392 municípios onde está inserida, gerando empregos e renda tanto no campo como nas cidades nos mais diversos elos das cadeias de produção”, disse o engenheiro agrônomo do Deral, Paulo Andrade.

