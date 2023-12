Paraná passa a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional

O Paraná deu início nesta semana à confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante o PCPR na Comunidade na Ilha do Mel, no Litoral. Ao todo 266 documentos foram confeccionados na ocasião.





O novo modelo segue um padrão único, com numeral de Cadastro de Pessoa Física (CPF), que acaba com a possibilidade de multiplicidade na identificação. A mudança visa substituir os registros gerais, que anteriormente podiam ser emitidos por uma pessoa em cada um dos estados do Brasil, cada um com numeração diferente. A iniciativa traz mais segurança à população, já que reduz a possibilidade de fraudes.

A CIN possui validade de 10 anos. O modelo antigo vai sair de circulação até 2032.