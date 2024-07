Paraná tem 2º maior crescimento do País em 12 meses, aponta IBGE

Os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (12) apontam que o Paraná obteve o segundo maior crescimento do Brasil no setor de serviços no acumulado em 12 meses, entre junho de 2023 e maio de 2024. A alta registrada foi de 8,4%, mais de seis vezes acima da média nacional no período, que foi de 1,3%.





No Paraná, o resultado nos serviços ficou atrás apenas do desempenho do Mato Grosso, que teve aumento de 9,1% em 12 meses. Na relação com outros estados, o Paraná ficou à frente de Minas Gerais (6,4%), Santa Catarina (5,9%), Bahia (4,3%), Rio de Janeiro (2,1%) e São Paulo (-1,9%), por exemplo.

No mesmo período, o turismo paranaense também registrou forte alta de 7,5%, quase o dobro do resultado nacional, que foi de 4%. Se destacaram também os serviços profissionais e administrativos, que cresceram 10,9% no Estado ao longo de 12 meses, o subgrupo que abrange outros serviços, com alta de 9,8%, e os serviços de transporte e auxiliares, com aumento de 8,7%.





Acumulado do Ano

Considerando apenas o desempenho do setor entre janeiro e maio, o setor de serviços do Paraná teve alta de 4,5%, se comparado com o mesmo período do ano anterior. É o quinto maior aumento do País.





Na média, o Brasil registrou alta de 2%. Amazonas (6,8%), Santa Catarina (5,4%) e Minas Gerais (4,8%) tiveram os maiores crescimentos nos cinco primeiros meses do ano. O Paraná teve um desempenho melhor do que estados como Pernambuco (3,5%), Rio de Janeiro (3,3%), Bahia (2,1%) e São Paulo (1,3%), por exemplo. Ainda cinco estados registraram retração no setor ao longo do ano.

Na comparação entre maio de 2024 e o mês imediatamente anterior, que é abril de 2024, o Paraná cresceu 0,4%. No total, sete estados brasileiros registraram alta, um ficou estável e outros 19 tiveram queda no setor. Na média, o índice nacional não teve variação entre um mês e outro.





Receita

No recorte acumulado em 12 meses, a receita do setor de serviços no Paraná cresceu 10,9%, também a segunda maior do Brasil, atrás apenas do Tocantins, que teve aumento de 14,3%, e à frente de todos os demais estados. O aumento registrado é o dobro da média nacional, que teve aumento de 5% na receita no período.





Considerando apenas os cinco primeiros meses do ano, comparados ao mesmo período de 2023, o Paraná teve aumento de 9,1% na receita dos serviços. No Brasil todo, a média foi de crescimento de 6%.

Turismo





O setor de turismo no Paraná também segue registrando bons números. Nos cinco primeiros meses do ano, a atividade cresceu 4,8% no Estado, com o quinto melhor desempenho do País.

Na média, o Brasil teve aumento de 1,1% no período, e dos 12 estados pesquisados pelo IBGE, seis registraram queda na atividade turística entre janeiro e maio de 2024.





Em relação à receita nominal no período, o Paraná tem o quarto maior crescimento do País em 2024, com aumento de 10,1% entre maio e janeiro. No mesmo período, o Brasil teve alta de 9,6%.





Os dados completos da Pesquisa Mensal de Serviços podem ser conferidos AQUI .





