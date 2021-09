Passageira de moto morre após colisão contra carreta na BR 376

A passageira de uma motocicleta morreu ao colidir na lateral de uma carreta na BR 376, em Marialva, na manhã desta sexta-feira (17). DE acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Os dois veículos seguiam no sentido Mandaguari-Marialva e a mulher do condutor da motocicleta, uma Honda CG 125, morreu após colidir e cair do veículo.





A carreta e a motocicleta seguiam no mesmo sentido e a moto bateu na carreta, que seguia na faixa direita. Em seguida, a passageira da motocicleta, de 56 anos, esposa do motociclista, caiu sob as rodas da carreta e teve morte instantânea. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.

Continua depois da publicidade