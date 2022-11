Praia de Matinhos registra enorme 'degrau' após engorda na faixa de areia

Poucas semanas após a engorda da praia de Matinhos ser 'concluída', um enorme 'degrau' foi formado no local após a maré levar boa parte da areia. Segundo a Sedest (Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), o degrau tem 30 centímetros em uma extensão de 50 metros, e o desnível está distribuído no trecho de 1,8 quilômetros que recebeu engorda.





A praia foi alargada em até 100 metros em uma extensão de 6,3 quilômetros (do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida). A engorda é uma das etapas do Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos, com investimento total de R$ 314,9 milhões dos cofres públicos.

Segundo o professor Daniel Hauer Queiroz Telles, Coordenador do Laboratório de Geografia Marinha e Gestão Costeira do Centro de Estudos do Mar da UFPR (Universidade Federal do Paraná), houve insuficiência cientifica para a realização da obra, como a falta de dados oceanográficos espaciais e históricos, para que as modelagens hídricas e morfológicas fossem feitas com êxito.

"Somente este fato justificaria na opção de gestão por adaptações de mínimo impacto, que significa a busca por alternativas de acordo com as capacidades de suporte ambiental e da própria paisagem. Com relação aos modos de vida, se considerarmos os usuários diretos e permanentes dos ambientes a serem impactados, tampouco foram feitas análises científicas de rigor suficiente para balizar as agendas de execução de engenharia no despejo de areia. Pescadores e surfistas seriam contemplados com tais estudos.", disse o professor.

Para o deputado estadual Goura Nataraj, as obras tiveram intenções eleitoreiras, pois foram feitas às pressas nas vésperas das eleições, indo na contramão dos estudos que apontavam diversos erros que poderiam prejudicar as obras.

“A revitalização da Praia de Matinhos é necessária, o problema é como ela foi feita. Falta escolhas de prioridades, foram centenas de milhões numa obra cientificamente questionável. Eles escolheram uma das praias com um dos maiores IDHs do Paraná, enquanto o município de Guaraqueçaba, que tem um único acesso de estrada e problemas de energia elétrica, não recebe nenhuma ação do Estado.” disse o deputado.

Na última quarta-feira (9), o governo do Paraná anunciou o projeto 'O Verão Maior Paraná', que deve promover uma nova faixa de areia com até 100 metros de largura entre Caiobá e Balneário Flórida. As obram começam no final de dezembro e seguem até o dia 31 de janeiro de 2023.





*Sob supervisão de Guilherme Marconi