Prefeitura de Rolândia inicia construção de ponte sobre córrego do ribeirão Ciclone

Uma ponte de concreto está em fase de construção sobre o córrego do ribeirão Ciclone, na Estrada do Ciclone, nas proximidades com a Estrada do Caramuru, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a ponte paliativa foi desmanchada e o local está sem a possibilidade de trânsito durante o serviço.

A construção da ponte de concreto é feita pela JC Gonçales, que venceu a licitação, a um custo de R$ 61 mil. O dispositivo terá O prazo previsto de entrega da obra é de 90 dias.

A nova ponte terá sete metros de largura, nove metros de comprimento e três metros de altura. A obra traz uma solução para o local, que tem grande movimento de moradores e dos produtores rurais.