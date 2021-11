PRF faz novo leilão online de 211 veículos que podem voltar a circular no Paraná

Neste sábado (13) será realizado mais um leilão online de veículos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, agora com lotes de veículos conservados e que podem voltar a circular. Com lances mínimos entre R$ 150 e R$ 25.200 mil, os carros podem voltar a rodar após o pagamento das respectivas taxas e colocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito. Para participar é necessário fazer um pré-cadastro no site do leiloeiro Helcio Kronberg.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os lotes mais caros do leilão são um Hyundai/HB20 1.0M , ano 2012 e um GM/Onix 1.0MT, ano 2018; com lances mínimos entre R$ 15 mil e R$ 25.200 mil. Quem fizer o arremate pessoa deve se responsabilizar pela regularização do automóvel e pela retirada dele no pátio.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Segundo a PRF, vão a leilão veículos que estão recolhidos há mais de 60 dias nos pátios da polícia e não foram reclamados pelos proprietários.





Serviço:





Leilão PRF de veículos para circular

Continua depois da publicidade

Quando: 13/11 (sábado)

A partir das 9h



Somente online pelo site da Kronberg Leilões.