Primeiro Feirão do Emprego de Arapongas vai oferecer cerca de 500 vagas

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) promove o 1º Feirão do Emprego no dia 22 de agosto. Segundo a prefeitura de Arapongas, por meio da Semude (secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda), a ação será por meio da Agência do Trabalhador (Sine) com apoio dos departamentos de RH (Recursos Humanos) de diversas empresas de Arapongas.





“Será uma grande porta de entrada para o preenchimento de vagas. Além disso, vamos facilitar o acesso para as vagas de empregos em nossa cidade, colaborando com a população. Estamos entusiasmados com mais este passo”, diz o secretário da Semude, Paulo Grassano.





De acordo com o Sine de Arapongas, o evento vai disponibilizar aproximadamente 500 vagas de empregos. Além da entrega de currículos, os candidatos terão oportunidade de entrevista imediata. “A intenção do 1º Feirão de Empregabilidade é fazer a integração estratégica da Agência do Trabalhador junto aos RH’s das empresas participantes, que serão os responsáveis pelas contratações”, afirm a diretora da Agência do Trabalhador, Lilian Munhoz.