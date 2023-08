UEL, UEM e Uenp estão com inscrições abertas para concursos públicos e testes seletivos

As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM) e do Norte do Paraná (Uenp) estão com inscrições disponíveis para concursos públicos e testes seletivos. No total, são 17 vagas para o concurso público da UEM (Universidade Estadual de Maringá) e outras 27 oportunidades de contratação temporária nas instituições restantes.



A Universidade Estadual de Londrina está realizando o PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação temporária de um agente universitário de nível médio, na função de Técnico Administrativo. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 4 de setembro, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 70,00. A data da prova é 29 de outubro.

Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo, e a remuneração oferecida é de R$ 4.231,60. O contrato terá duração máxima de um ano, com a possibilidade de prorrogação por até 24 meses, de acordo com a conveniência da Administração. Mais informações podem ser encontradas no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).



UEM

A Universidade Estadual de Maringá está recebendo inscrições para um concurso público que visa a contratação de 17 agentes universitários de execução. As inscrições tiveram início na sexta-feira (11) e permanecerão abertas até 11 de setembro.

O certame oferece 14 vagas para ampla concorrência, uma vaga destinada a pessoa com deficiência e duas vagas para afrodescendentes. Os requisitos para a função incluem ensino médio completo, com remuneração fixada em R$ 4.866,34, já incluindo auxílio-alimentação.

A taxa de inscrição é de R$ 169,00, com possibilidade de solicitar isenção entre 11 e 14 de agosto, conforme critérios especificados no edital. A prova de conhecimentos está programada para o dia 29 de outubro. Mais detalhes podem ser obtidos no site da PRH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos).



UENP

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições disponíveis para a contratação de 14 agentes universitários por meio de um Teste Seletivo. São oito vagas de nível superior e seis de nível médio na função de Técnico Administrativo.

As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto, com taxa de R$ 100,00 para vagas de ensino médio e R$ 150,00 para vagas que exigem ensino superior. A seleção ocorrerá por análise de currículo, seguindo critérios definidos no edital.

As oportunidades de nível superior abrangem cargos como Analista de Informática, Arquivologista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Bibliotecário, Fisioterapeuta e Farmacêutico. Para nível médio, as vagas incluem técnico de Segurança do Trabalho, Técnico Administrativo e Técnico em Radiologia, cada qual com requisitos específicos.

