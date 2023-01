Receita Federal apreende ônibus com R$ 450 mil em mercadorias contrabandeadas em Sertanópolis

A Receita Federal de Londrina, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, apreendeu na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) um ônibus carregado de caixas de vinho, azeite e brinquedos contrabandeados do Paraguai.





O veículo saiu da região de fronteira com o Paraguai e tinha como destino a cidade de São Paulo. O ônibus, que normalmente é utilizado para transporte de passageiros, desta vez estava apenas com o motorista e outros dois ocupantes, além de muitas mercadorias.





O veículo e as mercadorias foram levados para o pátio da Receita Federal onde terá início o processo para possível aplicação da pena de perdimento. Não houve prisões. A estimativa inicial é de que a apreensão totalize R$ 450 mil em mercadorias. As pessoas flagradas no ônibus podem responder pelos crimes de contrabando e descaminho.