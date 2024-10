Refúgio da Vida Silvestre dos Guarás: Paraná vai ganhar a 74ª Unidade de Conservação

O Paraná vai ganhar sua 74ª UC (Unidade de Conservação), o Refúgio da Vida Silvestre dos Guarás, que vai agrupar seis pequenas ilhas encravadas na Baía de Guaratuba, no litoral. O espaço será administrado pelo IAT (Instituto Água e Terra).





A UC contém as ilhas Araçá, Garças, Perigo, Capim do Meio, Capim e Garcinha. O Diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto explica que o espaço será de Proteção Integral, ou seja, com o objetivo de preservar a natureza, admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais com foco na preservação da biodiversidade local.





No caso do Refúgio dos Guarás, o espaço será liberado para pesquisas científicas voltadas para o cuidado com as aves. “O Refúgio da Vida Silvestre dos Guarás já está situado em uma área de proteção permanente, que é a APA de Guaratuba. O que nós vamos fazer é um ordenamento, um controle de acesso para o monitoramento das aves. Afinal, elas já estão lá, aquele espaço é delas”, afirma Andreguetto.





O diretor ainda conta que é muito comum presenciar barqueiros que vão para as ilhas e acionam as buzinas para que as aves voem e eles possam fazer fotos, o que ele afirma não ser certo. Ele diz que práticas como essa serão regradas pelo IAT.





Andreguetto explica que o pássaro de pelagem vermelha é símbolo do litoral paranaense. Segundo dados do Instituto Guaju, parceiro do IAT em ações de conservação da espécie, o guará voltou a se instalar na Baía de Guaratuba após décadas – a ave chegou a ficar extinta por cerca de 80 anos, retornando em 2008.





Esses animais desempenham um importante papel nos manguezais. A espécie é vista com maior incidência em Guaratuba (terra de muitos guarás) e Guaraqueçaba (lugar de guarás), nomes de origem indígena e que fazem referência à ave. “Esses animais desempenham um importante papel nos manguezais, colaborando com todo o ecossistema litorâneo”, diz o diretor.