Rodovias do Paraná têm 50% menos mortes no Natal deste ano em relação a 2021

O feriado de Natal foi menos violento nas rodovias do Paraná este ano em relação a 2021. Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Estadual e pela Polícia Rodoviária Federal mostram uma queda de 50% no número de mortes nos acidentes registrados nas estradas do Estado.







A Operação Natal foi realizada entre os dias 23 e 25 de dezembro e foram constatadas 10 mortes nas rodovias estaduais, contra 18 no ano passado, mesmo com o aumento do número de acidentes, que saltou de 47 para 59 na comparação dos dois anos.

Os feridos subiram de 62 para 67. Já nas estradas federais, o número de mortes caiu de 12 para seis.





A Operação Natal teve o objetivo também de combater a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade.

Durante as abordagens, quatro pessoas foram presas em flagrante por dirigirem embriagadas nas rodovias estaduais paranaenses e outras 28 foram notificadas. Ao todo, foram realizados 610 testes com os etilômetros por suspeita de embriaguez. Em 2021, foram feitos 300 testes e três pessoas foram detidas.





No total, a PRE abordou 1.557 carros e 2.201 pessoas nas rodovias paranaenses.





Além disso, foram registradas 4.620 imagens de radar que resultaram em 1.225 autos de infração de trânsito por excesso de velocidade nas rodovias paranaenses.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.