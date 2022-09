Rolândia: Seara oferta 600 vagas de emprego em diversas áreas

A unidade da Seara em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 600 novas vagas para diversas atividades. As contratações têm como objetivo ampliar o quadro de colaboradores na fábrica da região e atender ao aumento da capacidade de produção da planta industrial.

As vagas disponíveis são para diversas áreas da unidade e para diferentes perfis de profissionais. Há oportunidades para atuação em áreas operacionais, técnicas, de supervisão e coordenação. Para participar do processo seletivo, o candidato deve enviar seu currículo para o e-mail [email protected], ou via WhatsApp para o número (43) 9.9185-4413. Os interessados também podem entregar pessoalmente na unidade, localizada na BR-369.

A empresa também oferece benefícios como PPR (Plano de Participação em Resultados), plano de saúde, plano odontológico, cartão alimentação e seguro de vida, além de convênios com instituições de ensino, farmácias e academias da região. A empresa também disponibiliza transporte fretado para colaboradores residentes em outras regiões do estado.

As vagas operacionais disponíveis não exigem experiência prévia. Após a efetivação das contratações, os colaboradores receberão treinamentos internos específicos de capacitação e preparação para atuação nas diversas funções.