Rompimento de adutora afeta abastecimento em bairros de Apucarana

O rompimento de um trecho de rede de grande diâmetro compromete o abastecimento em bairros da região leste de Apucarana nesta quinta-feira (18). A previsão da Sanepar é que o conserto da rede seja finalizado ainda durante a tarde. A distribuição de água deve se normalizar, de forma gradativa, entre tarde e noite. A companhia avisa que a população precisa fazer uso racional da água, evitando desperdícios.





Foram afetados nesta parada emergencial os jardins Aclimação, Adriane, Aeroporto, América, Andorinhas, Aviação, Catuaí II e III, Kiri, Colonial, Diamantina, Eliane, Flamingos, Fujiwara, Guanabara, Iguatemi, Laranjeiras, Marabá, Marumbi, Nova América, Paineiras, Paraíso, Ponta Grossa, Sabiá, Santiago, São Pedro, Sumatra I, II e III, Jaçana, Trabalhista, Aeroporto, Curitiba e Celmira, os loteamentos Biguaçu, Central, Forteleza, Mercadante, Santa Cândida, os núcleos habitacionais Fraternidade, Jamil Soni, Tancredo Neves e Popular, os residenciais Independência, Milani, Parque Raposa III, Santo Expedito I e II, as vilas Apucaraninha, Basílio, Eulália, Guarujá, José Bassa, Nelson, Operária, Pirili, Raifur, Salete, Adélia, Santa Helena, Santa Terezinha, São Francisco, São Geraldo, Country e São Gerônimo, Hayashi, Paulista, Aclimação, Eco Ville e Villas Park, além do Parque Industrial Sul, Recanto das Águas e adjacências.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, diferente do que é recomendado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.