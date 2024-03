Rompimento de adutora afeta abastecimento em diversos bairros de Rolândia

O rompimento de uma das adutoras de água tratada do sistema de Rolândia (região metropolitana de Londrina), ocorrido neste domingo (31), pode ocasionar desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede nos seguintes bairros, segundo a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná):





Res. Ainda Gonçalves Nogueira, Jd. Asteca, Jd. Alto Da Boa Vista, Jd. Alto Da Boa Vista II, Res. Agostino De Pizzaia, Cj. Hab. Aviação, Jd. Birigui, Jd. Bandeirantes, Jd. Belo Horizonte, Jd. Bela Vista, Cj. Hab. Casas Geminadas, Jd. Do Café I, Jd. Do Café II, Jd. Do Café II, Jd. Catuai, Jd. Catuai II, Jd. Canaan, Jd. Cidade Nova II, Jd. Cidade Nova III, Condomínio Res. Park Solaris, Jd. Das Américas, Jd. Europa, Res. Ernesto Francischini, Jd. Eldorado, Vila Formosa, Jd. Florença, Jd. Floresta, Jd. Guanabara, Conj. Hab. Henrique Julio Berger, Nuc. Res. Horácio Cabral, Jd. Los Angeles, Jd. Independência, Jd. Maragogipe, Jd. Marajoara, Jd. Maracanã, Jd. Maria Do Carmo, Jd. Monte Carlo, Jd. Monte Carlo II, Vila Neves, Conj. Novo Horizonte, Jd. Nobre, Jd. Nobre II, Jd. Nobre III, Jd. Nobre IV, Jd. Nobre V, Jd. Nobre VI, Vila Nogueira, Vila Oliveira, Vila Osório, Conj. Hab. Padre Angelo Matiussi, Jd. Ouro Verde, Conj. Parigot De Souza, Jd. Primavera, Jd. Portal Arabela, Parque Residencial Itália, Parque Res. Kasato Maru, Parque Res. José Perazolo, Parque Res. Olandino De Almeida, Parque Industrial Norte, Parque Inustrial Cidade Nova, Parque Industrial Bandeirantes, Parque Industrial Bandeirantes II, Parque Industrial Roland, Jd. Rosangelo, Jd. Santo Eduardo, Jd. San Fernando I, Jd. San Fernando II, Jd. Sta. Terezinha, Jd. Tapajos, Jd. Terezópolis, Res. Tomei Nagatami, Jd. União.







Equipes já concluíram o conserto nesta tarde, mas o sistema segue comprometido. A previsão é de normalização no abastecimento até as 23h, de maneira gradativa.

Em situações como esta, a orientação é priorizar a água tratada para higiene e alimentação. Em dias mais quentes, a população deve ficar mais atenta e não desperdiçar.





Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. Conforme norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para consultar informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.