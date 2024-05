Sanepar vai abrir Centrais de Relacionamento em 34 cidades neste sábado

A Sanepar vai abrir, neste sábado (25), as Centrais de Relacionamento de 34 cidades para atendimento aos clientes de forma presencial. O atendimento será das 8h até o meio-dia. Os endereços podem ser consultados no site da Companhia . Os clientes podem solicitar qualquer serviço, e também negociar o parcelamento de débitos.





As famílias que se enquadram nos critérios do programa Água Solidária podem aproveitar para fazer a adesão ao benefício. Os critérios são: renda de até meio salário mínimo por pessoa, imóveis de até 70 metros quadrados e consumo de até 2,5 mil litros de água por mês/pessoa.





Os documentos necessários são: conta mensal de serviços de água e esgoto da Sanepar; IPTU atual do imóvel, documento de autorização da prefeitura ou de autoridade superior; dos moradores: RG, CPF ou certidão de nascimento para menores de 18 anos; Carteira de Trabalho e último contracheque e, para aposentados, o extrato do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do último salário.

Caso não possua comprovante de renda, o cliente deve apresentar documento comprobatório de serviços autônomos expedido por associação de moradores ou clubes de serviços, no qual é necessário constar a renda recebida, e em anexo, cópia da Ata da nomeação do presidente da entidade.





O usuário cadastrado em algum benefício dos governos federal, estadual ou municipal deverá apresentar o último extrato contendo o valor recebido.





