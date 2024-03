Secretário do Paraná avalia redistribuir o livro "O Avesso da Pele" no EJA

Depois de recolher o livro O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, das escolas de Ensino Médio do Paraná, a Seed (Secretaria de Educação) pode redistribuir o livro nas unidades da EJA - Educação de Jovens e Adultos, destinada a pessoas com mais de 18 anos.





A afirmação foi feita pelo secretário da Educação do PR, Roni Miranda, após o evento Pé-de-Meia, do governo federal, realizado na quarta-feira (20) em Curitiba, para discutir as diretrizes para a permanência dos alunos do Ensino Médio nas escolas, a partir de um programa de financiamento educacional, ao qual o Paraná aderiu. A informação sobre o livro foi divulgada na coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O secretário disse que há 700 exemplares do livro no Paraná e repetiu, como já havia informado à imprensa, que a Secretaria da Educação está "fazendo uma avaliação pedagógica do livro, a ser concluída na semana que vem." E completou que "há uma tendência neste sentido", de redistribuir os livros recolhidos à EJA.





Miranda também deu sua opinião sobre o livro à reportagem da Folha de S. Paulo: "Eu li o livro. Ele é bom, é de qualidade. Porém, as páginas 29 e 30 têm uma linguagem obscena, vulgar, chula. E a escola tem que fazer um trabalho de nortear. Por exemplo: se você vai assistir a um filme hoje, tem uma classificação de idade. Se este livro se transformasse em filme, ele provavelmente seria um filme classificado para mais de 18 anos", justificou o secretário.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: