Três cidades terão rodízio no abastecimento de água; veja quais são

A falta de chuvas somada às temperaturas altas e, por consequência, o aumento no consumo de água têm gerado uma crise hídrica que impacta na vida de milhares de moradores do Paraná. Nas cidades de Santo Antônio da Platina, Quatiguá e Carlópolis, no Norte Pioneiro, a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) está implementando entre esta terça (21) e quarta-feira (22) o rodízio no abastecimento de água.

Santo Antônio, por exemplo, foi dividida em sete setores, em que cada dia da semana uma das subdivisões ficará sem o abastecimento de água no período que vai das 7h até as 12h do dia seguinte, totalizando 29 horas. A cidade, que tem mais de 46 mil habitantes, é abastecida pelo Ribeirão das Bicas. No último fim de semana os equipamentos que captam a água do ribeirão tiveram que ser desligados por falta de vazão.





Em Quatiguá e Carlópolis serão três e dois setores, respectivamente, com a distribuição sendo “cortada” das 6h às 12h do dia seguinte. “Nas três cidades são ribeirões e bacias diferentes que estão sofrendo com a estiagem. Quando chega a perder um nível para bombeamento preciso restringir a produção. A forma de fazer em cada localidade é diferente porque depende da rede hidráulica. Buscamos causar o menor impacto possível na população. Em Santo Antônio já teve rodízio, suspendemos e agora estamos tendo que voltar”, afirmou Antônio Gil Gameiro, gerente-geral da Sanepar na Região Nordeste.







A empresa garantiu que está atuando para tentar manter o fornecimento de água normalmente nas vésperas e nos feriados de Natal e Ano Novo. “A gente vem de dois anos de estiagem. A expectativa era que tivessem chuvas normais para recuperar, porém, isso não ocorreu. Enquanto não acontece temos que aprender a usar de forma racional a água, entendendo a dificuldade da natureza e nos adaptando a ela”, pontuou.



