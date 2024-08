Turismo do Paraná cresce acima da média nacional no 1º semestre

O Paraná terminou o primeiro semestre de 2024 com um crescimento acumulado de 4% no volume de serviços prestados por empresas, um índice 2,5 vezes maior do que a variação do Brasil no mesmo período, que foi de 1,6% neste segmento.





Os dados fazem parte da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), divulgada nesta terça-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que também aponta para um desempenho acima da média do Estado no turismo.



Entre maio e junho, o Paraná registrou um aumento de 3% no volume de serviços prestados, o que, segundo o IBGE, representa a segunda maior contribuição para o crescimento mensal do setor no Brasil em números gerais.





O Estado ficou atrás apenas de São Paulo, que teve uma variação de 2,6% entre os dois meses, porém com um peso maior no volume total em nível nacional.



No comparativo entre junho de 2024 com o mesmo mês do ano passado, o volume das atividades ligadas aos serviços cresceu 2,1% no Paraná. Já nos últimos 12 meses mais recentes analisados pelo Instituto, o Estado acumula alta de 7,4%.







Todos os ramos de atividades de serviços definidos pelo levantamento do IBGE registraram variação positiva em seus volumes de atividades em 2024.

Os serviços profissionais, administrativos e complementares acumulam crescimento de 4,4%, seguido pelos serviços prestados às famílias, com alta de 4%, os serviços de informação e comunicação, com 3,8%, e os serviços de transportes e correios, com 2,2%.







A maior ampliação, no entanto, foi para os outros serviços, que abrange uma variedade de atividades com menor peso econômico, e que cresceram 8,3% de janeiro a junho.





