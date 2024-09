UENP, referência no Norte do Paraná, comemora aniversário de 18 anos

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) completou 18 anos neste sábado (28). Criada em 2006 pela fusão de cinco faculdades isoladas de Bandeirantes, de Cornélio Procópio e de Jacarezinho, a UENP atinge sua maioridade como referência no Norte do Paraná, com forte impacto na comunidade e preparada para alçar voos mais altos.





Entre 2022 e 2024, a instituição pavimentou seu crescimento com R$ 30,6 milhões investidos em Ensino, Pesquisa e Extensão, infraestrutura, tecnologia, sustentabilidade, apoio à diversidade e impacto na comunidade. A continuação na obra de construção da nova Clínica de Fisioterapia soma mais de R$ 4 milhões, totalizando R$ 34,6 milhões.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, destacou o crescimento nos investimentos realizados nos últimos anos. “Os recursos empregados em Ensino, Pesquisa, Extensão, construções, reformas, adequações, tecnologia, sustentabilidade e diversidade fazem parte do planejamento para que a Universidade cumpra seu papel com excelência. Apenas em obras para acessibilidade nos três campi foram destinados R$ 3,9 milhões”, completou.





Para o vice-reitor, Ricardo Aparecido Campos, o aumento no investimento se reflete diretamente no impacto na comunidade do Norte do Paraná. “Em 2024 temos 150 programas e projetos de extensão e cultura ativos, um ganho de 50% em relação a 2023”, comparou. “São ações teórico-práticas que levam parte do que é produzido na Universidade até os moradores da região, impactando a comunidade e contribuindo na formação dos nossos alunos”, explicou.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.