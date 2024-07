Pedestre que atravessava rodovia é atropelado e morre no Noroeste do Paraná

Polícia Rodoviária Estadual multa quase 900 veículos por excesso de velocidade na PR-445 em apenas um dia

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) flagrou, ao longo do último sábado (29), 865 veículos em excesso de velocidade na PR-445, no perímetro urbano entre Cambé e Londrina, no Norte do Paraná.