Pedestre que empurrava bicicleta é atropelado e morre na PR-218, em Sabáudia

Um homem de 54 anos morreu após ser atropelado na PR-218, em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (3).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o pedestre empurrava uma bicicleta quando foi atingido por um Fiat Siena, que era conduzido por um jovem de 29 anos.





O homem que tentava atravessar a via ao ser atropelado morreu ainda no local do acidente.