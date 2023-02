Pesquisa do Procon mostra que preço médio da gasolina está em R$ 4,94 em Londrina

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-Ld) realizou, de 25 a 27 de janeiro, uma pesquisa de preços dos combustíveis comercializados na cidade. Ao todo, 93 postos foram verificados pelos fiscais do órgão, sendo que dentre eles, 16 se recusaram a divulgar as informações e 15 não deram resposta. O resultado do levantamento está disponível no site do Procon.





De acordo com a pesquisa, o preço médio praticado no litro do etanol em Londrina ficou em R$ 3,83, enquanto o da gasolina foi de R$ 4,94 e do diesel de R$ 6,35. Em comparação com a aferição anterior, houve uma variação de 4,78% no preço médio do etanol (o que representa aumento de R$ 0,20); de -0,45% na gasolina comum (que corresponde a redução de R$ 0,02 por litro) e de -8,24% para o litro do diesel (que representa uma queda de R$ 0,52 por litro, em média).

Com relação ao preço máximo, o valor praticado no mercado para o litro da gasolina foi de R$ 5,24. Já quanto ao etanol foi de R$ 4,09 e o valor registrado para o diesel é de R$ 6,99. No que se refere aos preços mais baixos, a pesquisa mostrou que o litro da gasolina ficou em R$ 4,75, do etanol em R$ 3,59 e do diesel R$ 5,95.





O diretor-executivo do Procon-Ld, Thiago Mota, explicou que apesar do aumento recente no preço da gasolina, em âmbito nacional, os valores praticados em Londrina estão dentro da média brasileira. Além disso, ele lembrou da importância desse levantamento para a economia do motorista.





“A pesquisa pode ser utilizada pelo consumidor para fazer um comparativo dos preços praticados na cidade, de forma que ele consiga inclusive realizar uma economia na hora de abastecer o veículo, porque ela é feita pelas diferentes regiões da cidade: sul, leste, oeste, norte e centro. Nesta edição, o centro apresentou o valor médio mais baixo de mercado, tanto para o álcool quanto para a gasolina”, esclareceu.