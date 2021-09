Assaltante rouba farmácia em Londrina e segura funcionárias; veja vídeo

Um assaltante encapuzado e armado com faca roubou R$ 200 de uma farmácia na avenida Saul Elkind, no bairro Parigot, zona norte de Londrina. A funcionária relatou à PM (Polícia Militar) que, após subtrair o dinheiro do caixa do estabelecimento, o homem fugiu em uma motocicleta Honda Fan preta.

Imagens da câmera de segurança, divulgadas pela PM, mostram o acusado entrando no local e segurando duas funcionárias. Fica um tempo na loja e sai em seguida.

A PM (Polícia Militar) pede para quem conhecer ou ter qualquer informação sobre o criminoso denunciar anonimamente. A 4ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) oferece o WhatsApp de número (43) 98843-7689, exclusivo para zona norte de Londrina, Alvorada do Sul, Sertanópolis, Primeiro de Maio e Bela Vista do Paraíso. O Disque-denúncia 181 também está disponível.