Bombeiros combatem incêndio em vegetação nos arredores do Parque Arthur Thomas

O Corpo de Bombeiros combate, no fim da tarde e início da noite desta quarta-feira (26), um incêndio em vegetação em uma área aos fundos do Parque Arthur Thomas, na zona leste de Londrina. O início da ocorrência se deu às 17h e, até as 18h45, os focos ainda eram combatidos.





O Centro de Operações dos Bombeiros de Londrina não soube informar a proporção das chamas, já que os brigadistas não haviam ainda repassado a situação, mas alertou que, pelo tempo da ação, pode ser considerável.

Devido ao tempo seco, os focos de incêndio em vegetação proliferam com maior facilidade, seja devido a situações climáticas, seja por ação humana. Somente nesta quarta, em Londrina, o 3º Grupamennto de Bombeiros de Londrina registrou oito ocorrências do gênero entre 1h e 17h em sua área de abrangência.