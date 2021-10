Caminhão é flagrado com 13 mil litros de agrotóxicos falsificados em Maringá

Um caminhão carregado com 13 mil litros de agrotóxicos falsificados foi apreendido na tarde de quarta (20) em Maringá (Noroeste).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta do meio-dia, policiais rodoviários federais abordaram um homem de 24 anos, que conduzia o veículo. Durante a vistoria, os policiais verificaram que se tratava de um produto falsificado.

A PRF pontua que o aumento da fiscalização nas fronteiras pelas autoridades policiais e fiscalizatórias fez com que as quadrilhas migrassem do contrabando para a falsificação desse insumo. Além desse fator, a falsificação permite maior lucro para as quadrilhas especializadas e causa prejuízo para a produção do insumo nacional.





Aos policiais, o motorista disse que apenas pegou o caminhão e não sabia o que estava transportando. Todo o produto falsificado foi apreendido e o motorista foi detido. A ocorrência foi registrada na Policia Civil em Maringá.

Em 2020, nas rodovias federais paranaenses, a PRF apreendeu quase 10 toneladas de agrotóxicos. Em 2021, esse número é próximo de 21 toneladas. O prejuízo ao crime organizado é próximo de R$ 800 mil.