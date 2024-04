Acusado de cometer homicídio é encontrado no Flores do Campo e acaba preso

Um homem acusado de cometer homicídio foi encontrado no Jardim Flores do Campo, na Zona Norte de Londrina, na noite desta quarta-feira (17), e acabou preso.





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) receberam informações de que o suspeito, conhecido como "Anjo da Noite", estaria morando em uma casa no Jardim Flores do Campo.

Com isso, a equipe foi até o endereço e descobriu que a residência pertence à sogra do acusado. Apesar da relação entre os dois, a esposa do suspeito disse que o homem não estava na casa e que teria fugido para Curitiba/PR.