Bulldogs desidratados são resgatados em fundo de vale de Maringá após denúncia

Uma denúncia na Ouvidoria Municipal levou ao resgate de dois cachorros da raça bulldog, na tarde desta quarta-feira (20), abandonados em um fundo de vale no jardim Itália, em Maringá (Noroeste).

Os animais, que, conforme a Prefeitura, estavam desidratados e em estado debilitado, foram encontrados no córrego Cléopatra. Os servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e os bombeiros utilizaram uma gaiola para resgatar os pets e uma coberta para carregá-los.

Os cães foram encaminhados para a clínica veterinária de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Maringá, onde estão em observação, recebendo medicação e cuidados.



O secretário de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, Marco Antônio, conta que o resgate demorou mais de uma hora e meia. “Ficamos aflitos com as dificuldades. Mas, quando terminamos de retirar os animais sentimos uma grande emoção”, disse.



A Prefeitura estimula as pessoas a denunciarem casos de maus tratos aos animais, ligando no 156 ou pela ouvidoria virtual. O Executivo reforça ainda a importância da guarda responsável para evitar situações correlatas.