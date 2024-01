Um caminhão carregado com pneus velhos e cigarros do Paraguai tombou no km 303 da BR 376, em Mauá da Serra, na manhã desta terça-feira (9). O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle após uma curva.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), parte da carga de cigarros foi saqueada antes da chegada dos agentes. Foram contabilizadas 300 caixas, o que corresponde a cerca de 150 mil maços.





O condutor não foi localizado. A carga foi encaminhada para a Receita Federal de Londrina.