Carreta capota e motorista morre em acidente em Nova Fátima

Um motorista morreu na noite desta segunda-feira (17) após capotar uma carreta em Nova Fátima, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu por volta das 19h no quilômetro 104 da PR-218. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), até a manhã desta terça-feira (18), o corpo ainda não havia sido identificado.



Segundo a PRE, o motorista que conduzia a carreta - com duas carrocerias - ia de Nova Fátima em direção ao município de Ribeirão do Pinhal. Na altura do quilômetro 104, o motorista saiu da pista e capotou o veículo. Ele morreu ainda no local. As placas do veículo são de Maringá.



A PRE não soube informar se o motorista perdeu o controle do veículo ou o que teria ocasionado a saída de pista. Pelas fotos, é possível ver que não chovia no local no momento do acidente.