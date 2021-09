Carro é alvejado e deixa um adolescente morto e outra criança de 5 anos ferida em Mandaguaçu

Uma pessoa morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma moto disparar contra um carro, em Mandaguaçu (Região Metropolitana de Maringá), na última terça-feira (28).





De acordo com a polícia militar (PM), dois homens em uma moto encostaram ao lado de um Volkswagen Golf e iniciaram os disparos contra as quatro pessoas dentro do veículo. Um jovem de 21 anos e uma criança de 5 ficaram feridas, enquanto um adolescente, atingido no pescoço, morreu no local. A mãe da criança também estava no carro, mas não sofreu ferimentos.

Continua depois da publicidade





Em depoimento à PM, a mãe explicou que havia acabado de sair do mercado, há poucos metros do local do crime, quando foi surpreendida por uma motocicleta com dois ocupantes, mas não viu mais características.

Continua depois da publicidade





As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário de Maringá e não há informações sobre a motivação do crime.