Casal é detido por tentar matar homem por R$ 800 de dívida com o tráfico

Um casal foi preso temporariamente nesta quarta-feira (21) no conjunto Maria Cecília, na zona norte de Londrina, numa operação deflagrada pela Polícia Civil de Cambé, com o apoio de outras forças de segurança. Os dois são suspeitos de sequestrar e tentar assassinar um homem de 32 anos em janeiro. Um terceiro suspeito não foi localizado e é considerado foragido.



O crime aconteceu há cerca de 40 dias, quando a vítima foi sequestrada por três pessoas – dois homens e uma mulher – na avenida Tiradentes, região oeste de Londrina. “Ele foi colocado num veículo, correu e foi pedir ajuda num comércio. Três pessoas foram atrás dele e ludibriaram as testemunhas, falando que ele teria cometido um furto”, detalhou o delegado Paulo Henrique Costa.







Na sequência, os criminosos foram até um prédio na cidade, onde pegaram uma arma de fogo. “Depois levaram a vítima até uma mata na divisa entre Londrina e Cambé. A fizeram sentar num banco de madeira e realizaram diversos disparos”, contou.



No entanto, o homem se fingiu de morto para enganar os atiradores e apesar dos ferimentos conseguiu pedir por socorro numa propriedade rural nas proximidades da Bratislava, com o morador o levando até a Santa Casa de Cambé, onde foi atendido e a ocorrência registrada pela PM (Polícia Militar), que passou as informações para a Polícia Civil realizar as investigações.



A vítima acabou detida após receber alta, já que tinha um mandado de prisão em aberto contra ela. “A motivação do crime foi o tráfico de drogas. A vítima devia um certo valor aos algozes, segundo ela, cerca de R$ 800”, comentou o delegado.



O casal teria o comando sobre um ponto de tráfico na região da rodoviária de Londrina. Em um imóvel alvo das buscas foram apreendidas 450 pedras de crack e uma pistola, que pode ter sido usada na tentativa de homicídio.