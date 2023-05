Com apoio de cães, GM apreende quase uma tonelada de maconha na zona rural de Londrina

A GM (Guarda Municipal) de Londrina, por meio da equipe do GOC (Grupo de Operações com Cães), recebeu uma denúncia anônima no final da manhã de sábado (5). As informações citavam uma movimentação estranha de veículos e pessoas em uma estrada rural nas proximidades do distrito da Warta.





Os guardas municipais foram até o endereço informado e, com apoio dos cães farejadores Kadu e Hera, foi possível localizar diversos sacos pretos contendo vários tabletes de maconha. Em seguida, a equipe solicitou reforço e apoio à central, para o recolhimento dos objetos.







A quantidade total de droga recolhida foi de 890 kg, a maior apreensão da história da instituição. Os objetos foram encaminhados para delegacia de plantão da Polícia Civil. Participaram da ocorrência uma equipe da Guarda Municipal Rural e do Grupo Tático de Apoio em Motos (GTAM).