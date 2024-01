Companheira de idoso achado morto no rio Tibagi com pés e mãos amarrados é encontrada em sítio

Ela foi liberada após prestar depoimentos. A Polícia Civil continua as investigações, aguardando laudos e diligências para concluir a causa e circunstâncias da morte do homem.

A companheira do idoso achado morto com pés e mãos amarrados foi encontrada nesta quarta-feira (10). A jovem estava desaparecida desde a morte do homem.

Idoso encontrado com mãos e pés amarrados no rio Tibagi, em Ibiporã, é identificado

Idoso encontrado com mãos e pés amarrados no rio Tibagi, em Ibiporã, é identificado





Miguel foi encontrado morto no rio Tibagi no último sábado (6). Ele estava com os pés e as mãos amarrados em Jataizinho, no norte do Paraná.





O laudo pericial realizado no corpo de Roque constatou que ele morreu por asfixia mecânica por afogamento. Os investigadores fizeram perícia no local e na casa da vítima para "tentar evidenciar a dinâmica dos fatos", segundo o delegado Huarlei Augusto.



A filha da vítima relatou que alguns itens de seu pai desapareceram. Ela citou uma TV, dinheiro e uma caminhonete. Ainda de acordo com a polícia, o veículo foi encontrado na última segunda-feira (8), em Londrina.