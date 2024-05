Defensoria Pública alerta: a instituição não realiza coleta de informações de usuários(as) fora de suas sedes ou espaços com identificação oficial

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) alerta que não pede dados de usuários(as) do serviço fora de suas sedes ou de espaços com identificação oficial. A Ouvidoria da DPE-PR recebeu relatos de usuários da instituição que foram abordados por pessoas em frente à sede central, em Curitiba, solicitando dados pessoais de usuários(as).





Essas pessoas não trabalham na Defensoria e não tem qualquer vínculo com a instituição. Portanto, a DPE-PR não pode se responsabilizar pelo destino que será dado a essas informações. A DPE-PR reforça a orientação à população para não fornecer número de telefone, documentos ou outras informações pessoais a essas pessoas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A DPE-PR lembra ainda que é ilegal coletar dados das pessoas sem autorização, seja nos arredores dos pontos de atendimento ou em qualquer outro local. Eventuais pedidos feitos por pessoas que não pertencem à instituição devem ser comunicados na sede da Defensoria Pública ou à Ouvidoria-Geral, por meio dos telefones (41) 3219-7340 e (41) 99123-1961 (WhatsApp).