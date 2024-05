Feira de Saúde é realizada para mulheres custodiadas no Centro de Integração Social

A Polícia Penal do Paraná (PPPR) promoveu, pela primeira vez, uma Feira de Saúde voltada às mulheres privadas de liberdade e servidoras do Centro de Integração Social (CIS), localizado no Complexo Penitenciário de Piraquara. A ação foi realizada no domingo (5), em parceria com uma equipe voluntária da Igreja Adventista do Sétimo Dia, central de Curitiba.





Com uma programação dinâmica e envolvente, o evento foi além das expectativas da organização. As custodiadas aproveitaram palestras inspiradoras, consultas com especialistas em clínica geral, medicina integrativa e ginecologia, além de serviços odontológicos e exames preventivos. Foram realizadas, ainda, palestras motivacionais e nutricionais, sessões de ginástica laboral e, até mesmo, momentos especiais de beleza com maquiagem e cabelo.

“Quando a comunidade se aproxima do cárcere, é feita a diferença na vida das mulheres privadas de liberdade, pois proporcionam cuidado, orientação, autoestima e, acima de tudo, as pessoas enxergam essas mulheres além das grades, trazendo esperança de um novo recomeço. Que seja a primeira de muitas iniciativas que visam o bem-estar e a saúde dessas mulheres”, destaca a diretora do CIS, Marilu Katia da Costa.





“Foi uma bênção para nós, poder participar desta ação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde o seu nascimento, se preocupa com a formação por completo do ser humano, envolvendo a mente, o corpo e o espírito. Assuntos relacionados ao lado emocional, físico e espiritual das pessoas. Nesta Feira de Saúde pudemos levar profissionais de várias áreas e, assim, levantar a autoestima destas meninas. O CIS trabalha muito bem a questão da ressocialização e nós, enxergando essa possibilidade, complementamos esse trabalho de forma integrada com a PPPR para que as apenadas possam enfrentar a vida com boas possibilidades, para que elas desenvolvam aptidões e habilidades”, enfatiza o organizador da Feira de Saúde e membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Daniel Paulo Paiva Freitas.





No total, foram 9 consultas ginecológicas, 9 exames preventivos, 21 consultas clínicas, 20 procedimentos odontológicos e até 2 pequenas cirurgias, para remoção de Implanon, um tipo de contraceptivo de longa duração que é inserido sob a pele do braço. É uma forma de contracepção hormonal e contém o hormônio progestina, que ajuda a prevenir a gravidez.