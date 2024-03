Dois jovens são baleados após separar briga em casa noturna de Londrina

Dois jovens de 20 e 21 anos foram baleados na madrugada deste domingo (31) após separar uma briga em uma casa noturna de Londrina.





Segundo a PM (Polícia Militar) e o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 4h, na avenida prefeito Faria Lima. Testemunhas relataram aos policiais que um amigo dos feridos se desentendeu com um indivíduo, e os dois foram separar. O acusado teria saído do local e retornado com uma pistola em punho e atingiu o rapaz de 21 anos no abdome e o de 20 na coxa esquerda. Ambos tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados para o HU (Hospital Universitário) de Londrina.

O suspeito teria fugido em um veículo de cor prata, e não foi localizado.