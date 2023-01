Duas pessoas morrem em acidente na PR-182, em Paraíso do Norte

Duas pessoas morreram e outras oito pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois carros no km 48 da PR-182, entre Paraíso do Norte e Loanda, por volta das 17h deste domingo (1º).





Os vestígios encontrados pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) indicam que um Vectra, com placas de Paraíso do Norte, seguia sentido Loanda ao entroncamento da BR-376 quando, ao chegar no km 48 da rodovia estadual, colidiu frontalmente com um Golf emplacado em Umuarama, qu segua regularmente em sua mão de direção.





O condutor do Golf, de 39 anos, uma passageira de 37 anos e um menino de cinco anos ficaram gravemente feridos. Uma garota de doze anos teve ferimentos leves e outra, de dez anos, morreu no local. O condutor, de 24 anos, e quatro mulheres que estavam no Vectra ficaram gravemente feridos, mas o motorista morreu após dar entrada no hospital.