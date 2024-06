Em Londrina, ex-funcionária de loja é investigada por desviar roupas de luxo

Cerca de R$ 30 mil em roupas foram apreendidas em uma loja na rua Pará, em Londrina, na tarde de terça-feira (4), após a proprietária da marca de vestimentas acionar a Polícia Militar para averiguar um possível estelionato. De acordo com a PM, os produtos eram comecializados com preço bem abaixo do atacado da loja original.







Segundo a dona da marca de roupas, os trajes podem ter sido desviados de sua empresa por ex-funcionárias, contra as quais já existe uma investigação policial em curso.

A dona da loja disse que adquiriu as roupas legalmente e apresentou a nota fiscal, indicando o outro estabelecimento em que foram adquiridas. Segundo a proprietária da marca, a lojista do brechó era amiga da sua ex-gerente, que foi demitida e é investigada pelo desvios de roupas e por apagar as notas das vendas que seriam as provas de desvios.