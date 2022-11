Funcionário encontra braço humano em estação de esgoto da Sanepar em Londrina

Um braço humano foi encontrado na estação de tratamento de esgoto da Sanepar localizada no Conjunto Lindoia, em Londrina, na manhã desta segunda-feira (7).





O membro humano - pela descrição, do lado esquerdo do corpo - foi achado enroscado na grade da estação de tratamento por um funcionário, por volta das 9h, durante a execução dos afazeres cotidianos do trabalho.





Diante da situação, ele acionou a Polícia Militar, que manteve o local inalterado até a chegada do IC (Instituto de Criminalística) e da PCPR (polícia Civil do Paraná), que vai investigar a quem pertencia o braço e como ele teria chegado até o local em que foi encontrado.