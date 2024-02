GM recaptura homem com mandado de prisão em aberto na rodoviária de Londrina

A GM (Guarda Municipal) de Londrina identificou e recapturou um foragido do sistema prisional quando realizava ronda pelo interior do TRL (Terminal Rodoviário de Londrina, na mannhã de terça-feira (27). Na ocasião, a equipe passava perto da casa de bombas, quando dois homens foram flagrados em atitude suspeita e receberam voz de abordagem.



Inicialmente, os guardas não encontraram nada de irregular com eles. Porém, ao consultar o nome de um deles no sistema, a equipe identificou que o homem estava foragido desde o dia 27 de fevereiro de 2023, pois havia um mandado de prisão em aberto contra ele.



Devido ao fato, a equipe deu cumprimento à ordem judicial e o encaminhou para o Centro de Triagem de Londrina, aos cuidados do Deppen (Departamento de Polícia Penal do Paraná), para a tomada das providências cabíveis.