Homem leva tiro, cai de moto e morre em rodovia no Noroeste do Paraná

Médico é preso por cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes em frente a escolas no Paraná

Um médico de 49 anos foi preso em flagrante acusado de cometer dois crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Laranjeiras do Sul, no Centro-Oeste do Paraná. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (25), no Município.